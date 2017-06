Radialistas de Sobral rejeitam proposta de Ivo Gomes

A imprensa de Sobral representada por cerca de 21 membros não aceitou a proposta da Prefeitura deste município de contratação desses profissionais. A proposta apresentada pela assessoria de gabinete do prefeito Ivo Gomes, era a de que cada radialista deveria abrir uma empresa individual, uma conta bancária, e, emitir nota fiscal para receber um plano mídia que contempla para cada horário radiofônico a veiculação de 3 inserções institucional da Prefeitura de Sobral. O primeiro a rejeitar a proposta foi Dr. Silva (Tupinambá), que deixou a reunião como forma de protesto. Viana Farias, chegou a pedir esclarecimento sobre a presença nos eventos e inaugurações de custearia as despesas. Sem um acordo, os radialista deixaram o Centro de Convenções, local da reunião desta quarta-feira, na esperança que um novo encontro seja agendado e que Ivo Gomes contrate-os na mesma forma como aconteceu com os prefeitos anteriores. Caso não aconteça a administração do prefeito Ivo Gomes ficará sem espaço na mídia para divulgação de seus projetos e realizações. É Ivo nessa!





Fonte: Wilson Gomes