SARGENTO FROTA E SUA COMPOSIÇÃO REALIZA MAIS UMA PRISÃO

Durante uma abordagem de rotina na Rua Vicência Vieira, bairro Terrenos Novos, na manhã deste sábado (3), por volta das 9h, Policiais Militares do Ronda do Quarteirão encontraram com o acusado de nome Francisco Sérgio Sousa de Maria vários papelotes de maconha e uma certa quantia em dinheiro.





O acusado foi conduzido à Delegacia 24 horas de Sobral para a realização do procedimento cabível.





A prisão foi realizada pelo Sargento Frota, Soldado Humberto com o apoio da composição do Ronda do Quarteirão RD 01.





Fonte: Sobral 24 horas