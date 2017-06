SARGENTO FROTA E SUA EQUIPE RECAPTURA FUGITIVO DA CADEIA PÚBLICA DE SOBRAL

Policiais Militares do Ronda do Quarteirão e do FTA (Ronda 01) recapturaram o indivíduo João Paulo de Sousa Costa, fugitivo da cadeia pública de Sobral. O indivíduo foi capturado na Rua Belo Horizonte, bairro Alto da Brasilia, por volta das 23h40 da noite de ontem, dia 24.





João Paulo foi encaminhado novamente para a cadeia pública.





Os Policiais que realizaram a captura do indivíduo foram: Sargento Frota, Sargento Durval e Soldado Humberto.





Fonte: Sobral 24 horas