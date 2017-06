SECRETARIA DA SAÚDE DE SOBRAL REALIZA ENTREGA DE ÓRTESE E PRÓTESE

Na manhã da última sexta-feira (23), a Secretaria da Saúde de Sobral, por meio do Serviço de Apoio ao Cidadão Sobralense (SACS), realizou a entrega de mais de 140 itens entre órteses e próteses, um investimento de quase 130 mil reais.





A entrega dos equipamentos contou com a presença do Secretário da Saúde, Gerardo Cristino, que ao abrir a solenidade, falou da importância do aperfeiçoamento de políticas públicas municipais de apoio à pessoa com deficiência, e que “a entrega desses equipamentos, é um direito de todos aqueles com deficiência e para que isso ocorra a Prefeitura Municipal de Sobral se planeja para a aquisição das órteses e próteses, melhorando da vida do cidadão com qualquer tipo de deficiência".





De acordo com Ana Lysia Mont'Alverne, gerente do SACS e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência “o Município já conta com ações de inclusão, desde a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2009 e, tem, em seu programa de assistência, o Selo de Acessibilidade, para instituições; o programa de entrega de Órtese e Prótese; tratamento odontológico, realizado pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e atendimento à saúde auditiva, além de atendimento no Centro de Reabilitação Física, e outras ações”.





Para ter acesso ao serviço, a pessoa deve procurar o posto de saúde do seu bairro e ser avaliado por um fisioterapeuta; um terapeuta ocupacional; médico e um assistente social; juntar toda a documentação que comprove a deficiência, com cópias da identidade, CPF e comprovante de residência; só aí deve procurar o SACS para ser cadastrado.