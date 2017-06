SEM CONTROLE: MAIS UMA MOTOCICLETA FOI TOMADA DE ASSALTO EM SOBRAL

Na manhã de ontem (03), por volta de 08h20, um casal acabava de chegar em sua residência, quando foi atacado por dois bandidos armados com armas de fogo, anunciaram um assalto. Um dos elementos apontou sua pistola na cabeça do cidadão, exigindo que o mesmo entregasse sua motocicleta Honda Titan Start de cor preta, ano 2017, para não ser assassinado a vítima entregou seus pertences, inclusive a motocicleta que era o único meio de transporte utilizado para as atividades diárias do casal, e sem o veículo o casal passa por uma grande dificuldade. O assalto aconteceu na Rua Francisco Jacinto, Bairro Terrenos Novos, próximo ao antigo Clube do Vaqueiro. Pede-se encarecidamente a quem obtiver informações sobre o paradeiro do veículo entrar em contato com o Sr. Paulo Oliveira no telefone: (88) 9 9252-3129.





Com informações do Blog Tiro e Queda Notícias