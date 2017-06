Semace confirma que empreendimento de Cid Gomes na Meruoca não tem licença ambiental

O ex-governador já foi multado em R$ 6 milhões por desmatar Área de Proteção Ambiental na Serra para construção de condomínio de luxo.

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) encaminhou documento à Assembleia Legislativa confirmando que a obra milionária e ilegal de Cid Gomes na Serra da Meruoca não tem licença ambiental da autarquia.

Confira a transcrição do dococumento





Senhor Deputado,





Em resposta ao Ofício nº 77/2017 (CMADS), no qual solicita informalções relativas ao licenciamento ambiental da obra de construção da Empresa Condomínio Terra Nova e Comunicações LTDA, na Área de Proteção Ambiental da Serra da Meruoca, no Município de Meruoca-CE, informamos que nãos consta nesta Autarquia nenhuma solicitação de licenciamento/autorização em nome do referido empreendimento.





Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.





Atenciosamento,





José Ricardo Araújo Lima

Superintendente da Semace





Entenda





O ofício será debatido, nesta quinta-feira (29), na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido (CMADS) da Casa, presidida pelo deputado Roberto Mesquita (PSD).





O condomínio de luxo de Cid Gomes foi multado em R$ 6 milhões pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), por ter desmatado Érea de Proteção Permanente (APP), em uma Área de Proteção Ambiental (APP), no topo da Serra da Meruoca. O órgão ambiental estuda a demolição das estruturas já levantadas e o reflorestamento do terreno devastado.