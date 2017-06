O sinistro aconteceu na tarde deste domingo (4), por volta das das 16h, na avenida César Cals, bairro Junco, envolvendo dois táxis.





Felizmente, no sinistro houve apenas danos materiais. Uma equipe de agentes de trânsito foi acionada, compareceu no local e encaminhou o táxi de cor preta ao Detran, pois estava com a documentação em situação irregular.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves