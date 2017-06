SOBRAL: DINHEIRO PÚBLICO DO CONTRIBUINTE SENDO JOGADO NO RALO

Um verdadeiro desperdício de dinheiro pública na cidade de Sobral. Enquanto o Estado paga aluguel de uma casa no bairro Derby para o funcionamento da Delegacia Municipal, o prédio da antiga Delegacia Regional de Polícia Civil, no Centro de Sobral está abandonado e sendo utilizado por usuários de drogas e moradores de rua. O prédio está sendo destruído e o lixo toma de conta. Portas e outros objetos já foram furtados do interior do prédio.





O prédio é utilizado por viciados e serve para "moradia" para os sem teto.





O local bem que deveria está sendo usado para abrigar a Delegacia Municipal de Polícia Civil, ao invés de estarem pagando aluguel caro como o atual prédio.





Paga-se aluguel quando se tem um prédio que é de propriedade do Estado.