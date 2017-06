Mais um crime de morte foi registrado na cidade de Sobral! O homicídio aconteceu na tarde deste domingo, dia 25, por volta das 13h40, no bairro Tamarindo.





A vítima identificada apenas por "Chico", foi executada a bala por dois homens que estavam em uma motocicleta. Os criminosos fugiram em rumo ignorado.





As Policias Civil e Militar já estão no local do crime. A Perícia forense já foi acionada para o local.