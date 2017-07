SOBRAL: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Leitor denuncia uma cratera no meio da via pública no bairro Residencial Meruoca.





Veja a denúncia na íntegra:

"Queria que vocês postassem a situação precária aqui da Rua H, no residencial Meruoca.



Esse buraco jé está aí há muito tempo. Ele tem quase 50 cm de fundura e uns 3 m comprimento. Exatamente na rua onde passa ônibus escolar e a topik do bairro. Alguns carros pequenos não passam, têm que passar sobre a calçada. E a noite como tá sem iluminação pública, alguns caem dentro e estão quebrando.



O carro do lixo também tem que subir as calçadas, pois se não atola como já ouve com caminhões caçamba.



Obrigado pelo espaço continue o bom trabalho de informação e apoio aos cidadãos."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter