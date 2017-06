SOBRAL: JOVEM É BALEADO COM TRÊS TIROS NAS PROXIMIDADES DO "INTIMUS MOTEL"

Um jovem identificado por "Vitinho", residente no bairro Terrenos Novos, foi alvejado com tiros na madrugada deste domingo. O fato aconteceu às marges da CE 440, nas proximidades do "Intimus Motel".





A vítima foi socorrida por populares para o Hospital Regional Norte-HRN. O jovem foi alvejado no tórax, na perna e no ombro.





Os autores da tentativa de homicídio não foram localizados. A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar o crime.



Ressalta-se que "Vitinho" é um jovem trabalhador, ou seja, trabalha no mercado público de Sobral vendendo frutas.





Fonte: Sobral 24 horas