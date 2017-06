SOBRAL: LEITOR DENUNCIA A FALTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. FERNANDES TÁVORA

Leitor denuncia a falta de iluminação pública na Av. Senador Fernandes Távora, bairro Sinhá Sabóia.

Veja a denúncia do Leitor na íntegra:

"Boa tarde, queria fazer uma reclamação para prefeitura... Faço caminhadas na avenida Fernandes Távora no Sinhá Sabóia, e perto do depósito de bebidas Antártica, está uma escuridão imensa. Peço ao pessoal da prefeitura que por gentileza dê uma olhada e resolva o problema, porque bandido só espera o momento e a oportunidade. Uma observação, a poucos metros tem uma empresa que presta serviços pra prefeitura, justamente com a iluminação pública. Desde já agradeço."