STF libera retomada de obra da Transposição que trará água para o Ceará

Os trabalhos estavam barrados por liminar na Justiça das empresas PB Construções e Marquise, ligadas ao Ferreira Gomes.

A reunião do presidente do Senado, Eunício Oliveira, com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, rendeu bons frutos. O STF liberou, nesta terça-feira (20), a retomada da obras do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco, que trará água para o Ceará. Os trabalhos estavam barrados por liminar na Justiça das empresas PB Construções e Marquise, ligadas ao Ferreira Gomes, que não foram classificadas tecnicamente para dar continuidade ao empreendimento.





Na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Leonardo Araújo disse que as obras serão retomadas até o fim desta semana. “O Governo Federal, pelo ministro da Integração, Helder Barbalho, e o senador Eunício vão assinar a ordem de serviço para que os trabalhos sejam iniciados imediatamente. Só assim a crise hídrica no Estado será amenizada“, disse o parlamentar.





Eunício já havia se reunido com a ministra Carmen Lúcia no último dia 13, ao lado do governador Camilo Santana e outros gestores da região. Durante a conversa, a ministra garantiu emitir uma decisão sobre o assunto nesta semana, após ouvir o Ministério Público da União.





Entenda





Desclassificadas durante o processo licitatório por não atenderem aos requisitos técnicos para atender a obra, as empresas Marquise e PB Construções entraram com recurso na Justiça contestando a desclassificação e impedindo que a retomada da obra pudesse ser iniciada.





A PB Construções é apadrinhada pelo ex-governador Cid Gomes (PDT) e recebeu, no seu mandato, R$ 1.2 bilhão em licitação no Cinturão das Águas. O trecho pelo qual a construtora está responsável no Cinturão está atrasado.





A Marquise ganhou destaque no mercado também durante a gestão do pedetista e está na mira do Ministério Público Federal pelas obras na Vila do Mar.





Ouça a fala de Leonardo Araújo na Assembleia Legislativa:

Fonte: Cearanews7