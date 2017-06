SURGIU UM ROXO NA PELE DO NADA? PODE SER UM ALERTA

Os roxos podem aparecer quando batemos em algo ou quado sofremos alguma lesão, porém às vezes eles aparecem do nada e ficamos nos perguntando qual seria a causa.





Os roxos são acumulações de sangue geradas por uma hemorragia interna e a seguir descobriremos quais são as razões para eles aparecerem, além das batidas.









Infecção





Uma acumulação excessiva de toxinas no sangue ou nos tecidos pode causar hematomas.





Deficiência de nutrientes





Se nossa alimentação não está correta e nos faltam os nutrientes necessários, começamos a padecer pela falta de vitaminas B, C, A, D ou ácido fólico. Uma das formas do corpo expressar a deficiência é através dos hematomas.





Idade





Com o passar do tempo a pele fica mais fina e portanto, diminui o revestimento protetor dos vasos capilares, sendo mais fácil surgirem os roxos.





Enfermidades sanguíneas





Algumas enfermidades causam distúrbios hemorrágicos, como a hemofilia, trombocitopenia, lúpus, cirrose, leucemia o mieloma múltiplo.





Esforço excessivo





Durante o exercício ou o trabalho físico pesado, os músculos podem sofrer uma tensão excessiva, o que pode fazer com que os vasos sanguíneos se rompam com mais facilidade e apareçam os terríveis hematomas.





Diabetes









Na verdade, as pessoas com diabetes apresentam uma espécie de manchas escuras na pele. Em algumas ocasiões podem ser confundidas com hematomas, mas na verdade não são. Se trata de manifestações do corpo, que indicam a resistência à insulina.





Via Baú das Dicas