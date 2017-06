Tirullipa faz desabafo após ser confundido com assaltante

O humorista Everson Silva, conhecido como Tirullipa, foi confundido com um assaltante e usou as redes sociais para esclarecer o ocorrido.





O filho de Tiririca foi ao Facebook para dizer que o homem que aparece em um camburão da polícia do Espírito Santo não é ele e pediu que as pessoas parem de compartilhar a informação errada.





Com muito bom humor, o comediante publicou o “desabafo” para explicar a confusão: “Gente, pelo amor de Deus, esse não sou eu, estou recebendo muitas mensagens de amigos preocupados e mandando essa foto dizendo que eu entrei no crime, pelo amor de Deus esse NÃO SOU EU NÃO. Chega de espalhar essa foto dizendo que sou eu, pois até a mamãe acordou hoje assustada e me ligou preocupada, dizendo que iria colocar um advogado bom para mim“, brincou





O clique do ladrão chamou atenção dos fãs do rapaz, que achavam mesmo se tratar do cearense “Gostava tanto do Everson De Brito Silva Tirullipa, mas entrou na vida errada“, disse uma publicação na internet.

Via Cnews