TRAGÉDIA EM CAMOCIM: ADOLESCENTE DE 15 ANOS MORRE APÓS ACIDENTE ENTRE MOTO E ÔNIBUS

Uma jovem identificada como Rannia Camilly Silva do Nascimento, 15 anos, morreu vítima de acidente de trânsito entre uma moto e um ônibus por volta das 14h40 deste domingo, 04. O sinistro aconteceu no cruzamento das ruas Dr. João Tomé com João Pessoa. No dito cruzamento há um sinal de trânsito que os condutores de veículos não costumam respeitá-lo, fazendo com que os acidentes ali sejam constantes.





As informações dão conta que a jovem estava na garupa de uma moto Honda CG Fan de cor preta que era conduzida pelo seu namorado, um adolescente de apenas 17 anos. Na altura do cruzamento citado, não se sabe quem avançou o sinal, o certo é que um ônibus que vinha da Praia do Maceió e transportava pessoas de Tianguá, colidiu violentamente com o casal na moto. A jovem teve a cabeça achatada e morreu ali mesmo no local. Já seu namorado sofreu apenas escoriações leves pelo corpo. O condutor do ônibus ao perceber a tragédia fugiu do local e não mais foi visto. Policiais militares da Força Tática foram ao local e fizeram o isolamento da área junto com a Sutran. A Perícia Forense - Pefoce - foi acionada e já está a caminho para conduzir o corpo da vítima ao IML de Sobral.





Atenderam a ocorrência: Sgt Marcelo, Sgt Clemilson, Sds Nascimento e Ribeiro. Também esteve no local uma equipe da Polícia Civil: Inspetor Felipe e Carlosmenes.

Vítima: Rannia Camilly do Nascimento

Motocicleta envolvida no acidente

Ônibus envolvido no acidente





Com informações de Camocim Polícia 24h