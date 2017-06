TRAGÉDIA EM GROAÍRAS: JOVEM MORRE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

Um jovem de nome Felipe Melo, veio a óbito na manhã desta quinta-feira, 29 de junho, em Groíaras, após sofrer um acidente de trânsito. O Jovem trafegava na estrada que liga a sede do município de Groaíras ao Rio Acaraú, por sinal, o local do sinistro foi em um trecho de estrada já bastante danificado.





O local do acidente é uma reta, onde a vitima se chocou com uma placa de sinalização de trânsito às margens da estrada. Ao perder o controle da moto, a vítima foi jogada ao solo, sofrendo forte impacto. Segundo informações, o Felipe Melo teria tentado se desviar de outro veiculo.





Com informações do Blog do Tidi