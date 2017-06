ÚLTIMA HORA: MPF pede prisão do ex-presidente Lula

A prisão seria em regime fechado e multa de mais de R$ 87 milhões no caso do triplex.

O Ministério Público Federal de Curitiba, apresentou ao juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba, o pedido de prisão do ex-presidente Lula. O pedido foi encaminhado nesta sexta-feira, 02.





De acordo com o MPF, o apartamento triplex na cidade do Guarujá, no litoral Paulista, teria sido entregue ao ex-presidente como contrapartida por contratos que a OAS fechou com a Petrobras.





Além disso, o órgão afirma que Lula era o ‘comandante máximo do esquema de corrupção’ e teria recebido R$ 3,7 milhões, dos R$ 87 milhões de corrupção envolvidos da empreiteira OAS.





OUTROS ENVOLVIDOS





O MPF também solicitou pedido de prisão de outros envolvidos no caso. São eles: o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro; os executivos da empresa Agenor Franklin Martins, Paulo Gordilho, Fábio Yonamine, Roberto Ferreira e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto.