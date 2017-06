ÚLTIMA HORA: Obra da mansão ilegal de Cid Gomes na Serra da Meruoca é embargada

O empreendimento foi autuado pelo Instituto Chico Mendes e Ibama por ter cometido Crime Ambiental Federal contra Área de Preservação.

Uma equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão ambiental do Governo Federal, e outra do Ibama embargaram, na tarde desta terça-feira (6), a obra da mansão que está sendo construída por Cid Gomes na Serra da Meruoca, em uma Área de Preservação Ambiental (APA).





Os donos do empreendimento, o ex-governador e seu sócio, Antônio Disraeli Azevedo Ponte, foram autuados por Crime de Ambiental Federal contra APA.

O ICMBio e o Ibama foram ao local conferir denúncia de irregularidades na construção. Não deu outra. O mais estranho é que a assessoria de Cid havia se manifestado dizendo que o empreendimento tinha alvará (004/2017) para a obra. Alguém mentiu.





Cid e Disraeli são velhos conhecidos. O empresário ganhou quase R$ 55 milhões em licitações com a empresa Easy Taxi Aéreo nos dois mandatos do FG.





Segundo reportagem do Tribuna do Ceará, Cid e Disraeli são sócios da Empresa Condomínio Terra Nova e Comunicações Ltda, que, entre outras coisas, faz “corretagem no aluguel de imóveis, consultoria em publicidade, atividades de rádio, serviços de comunicação e multimídia e compra e venda de imóveis próprios”. E isso apenas como atividades secundárias. A primária mesmo é ser provedora de acesso às redes de comunicações.