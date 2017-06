Última semana de inscrições para o Vestibular INTA 2017.2

Seguem abertas até o próximo dia 26 de junho as inscrições para o Vestibular 2017.2, das Faculdades INTA. No atual processo seletivo os candidatos podem optar pelos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia.





A prova do o Vestibular 2017.2 das Faculdades INTA acontece no dia 2 de julho e terá o total de 45 questões de múltipla escolha, além de uma Redação em língua Portuguesa. O resultado da seleção tradicional está previsto para o dia 7 de julho de 2017, no site das Faculdades INTA.





As Faculdades INTA atuam há 18 anos na promoção da educação de nível superior e possuem mais de 20 cursos de Graduação, dezenas de cursos de Pós-Graduação, além de cursos de Mestrado. Atualmente ocupa lugar de destaque na Região Noroeste do Ceará pelos projetos desenvolvidos e oportunidades criadas.





Serviço





Evento:Vestibular 2017.2 Faculdades INTA





Provas: Vestibular Tradicional 2 de julho