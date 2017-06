UTILIDADE PÚBLICA: MOCHILA TROCADA NA TOPIC DE CAMOCIM A SOBRAL NO DOMINGO (18)

Pede-se encarecidamente a quem tiver pego por engano uma mochila de cor preta, ela foi trocada em uma um carro de passageiros (Topic), que faz linha da cidade de Camocim a Sobral. O horário de saída de Camocim foi precisamente às 16h com chegada na Praça do São Francisco por volta das 17:30 horas no dia de ontem (18). A mochila contém diversos objetos de usos pessoais e documentos de grande importância para a proprietária. Caso alguém tenha alguma informação entrar em contato com Patrícia no telefone (88) 9 9230-9184, a mesma é funcionária da funerária Plasfran na cidade de Groaíras.





Fonte: Site TIRO E QUEDA NOTÍCIAS