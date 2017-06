Valderi Arcanjo receberá Troféu Dom José Tupinambá da Frota em Sobral

O empresário, dono da Schin, vai ser homenageado em setembro no Plenário da Câmara.

O presidente do Centro Cultural Dom José de Sobral, Francisco Anastácio Aragão Prado, emitiu comunicado informando que o empresário José Valdery Arcanjo, dono da fábrica da Schin na Princesa do Norte, receberá o Troféu Dom José Tupinambá da Frota.





A homenagem vai acontecer no dia 27 de setembro, no Plenário 5 de Julho, na Câmara dos Vereadores, por ocasião das comemorações do Setembro Dom José.





“Agradeço a Deus, à minha esposa Edite, aos meus filhos, a meu pai, à minha mãe e a toda minha família. Aos amigos do Centro Cultural Dom José, na pessoa do Dr. Chico Prado, aos nossos colaboradores da Schin, à mídia falada e escrita. E de um modo geral à população de Sobral e Zona Norte, que muito contribuiu para esse mérito. O meu muito obrigado”, disse o empresário ao saber da escolha.





O reconhecimento do Troféu Dom José Tupinambá da Frota é dado a quem colaborou para o desenvolvimento da Região nas áreas de educação, cultura e progresso social.





Fonte: Cearanews7