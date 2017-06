VEJA OS GOLS DA VITÓRIA DO GUARANY DE SOBRAL SOBRE O POTIGUAR DE MOSSORÓ

Com gol de Elanardo, aos 20 minutos, e Gilmak, aos 29, Cacique do Vale vence e fica com a vaga na mão para a próxima fase.





O Guarany de Sobral derrotou o Potiguar de Mossoró, na tarde deste domingo (18), no Estádio Edgarzão, em Assu, no Rio Grande do Norte. Com gols de Elanardo e Gilmak, o Cacique do Vale fez 2 a 1, chegou aos 10 pontos e encaminhou a classificação para a fase seguinte da Série D do Campeonato Brasileiro.





Confira os gols:

Vídeo: YouTube