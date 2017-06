VÍDEO: Assassino ignora câmeras de vigilância e executa homens em posto de combustível

No vídeo do circuito interno do estabelecimento, é possível ver um homem de camisa preta efetuando vários disparos à queima roupa.





A equipe de reportagem do Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT, foi acionada para uma ocorrência policial que aconteceu na Avenida Valparaíso, no Bairro Sítio São João, em Fortaleza.





Segundo informações repassada para a polícia, homens chegaram ao posto de combustível e abordaram uma dupla que estava abastecendo a motocicleta.





Veja todos os detalhes no vídeo do Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT:

Fonte: Tribuna do Ceará