VÍDEO: Conheça a menina que salvou seus livros em enchente e comoveu o país

Rivânia Rogéria dos Ramos Silva, de 8 anos, comoveu o país ao salvar da enchente a única coisa que achava preciosa: os livros da escola. A foto da menina em cima de uma jangada abraçada à bolsa viralizou na internet. A TV Jornal foi conhecer a criança, que mora no distrito de Várzea do Una, na Zona Rural do município de São José da Coroa Grande, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, e teve a casa onde mora com os avós atingida pelas águas.





Durante as fortes chuvas que caíram na região no início da semana, Rivânia, Eraldo Luiz de Lima e Maria Ivane da Silva foram resgatados. Pouco antes de entrar no barco, a avó recomendou que a menina levasse apenas o mais importante, e a jovem escolheu levar uma mochila que estava cheia de livros.





Durante a visita do repórter Marcos Hele, a menina contou que perdeu quase tudo - a água levou sua boneca e seus brinquedos -, mas que está feliz por não ter perdido a vida. Agora, ela vive na companhia dos seus livros.





A casa da família de Rivânia está danificada e com quase nenhum móvel, mas a menina não perde as esperanças e tem planos para o futuro. Ela contou ao repórter Marcos Hele que sonha em ser bailarina, professora e médica. Além disso, a Rivânia disse que gostaria de ter um celular, para poder conhecer a internet, com a qual nunca teve contato.









Inspirado pelo exemplo de Rivânia, o Governo do Estado distribuirá kits de livros para escolas municipais e estaduais das cidades afetadas pelas chuvas. O Governador fará uma visita à escola onde a garota estuda, nesta segunda-feira (5), no distrito de Várzea do Una, zona rural do município de São José da Coroa Grande, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.



