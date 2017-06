Há quase 5 anos, o Governo do Ceará gastou quase R$ 150 milhões com a aquisição de equipamentos para a obra da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, mas a obra nunca saiu do papel. Os chamados "tatuzões" estão enferrujando, esquecidos em um terreno no bairro Moura Brasil.

