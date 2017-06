VÍDEO: A FALTA DE ÁGUA NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA PROVOCA CAOS

"Meu nome é Rafael, moro no residencial Nova Caiçara ha 6 meses e 4 dias, e estou falando por 96 apartamentos onde mora várias pessoas e a minha denúncia é sobre a falta de água. Aqui toda semana falta água, isso e uma grande sem-vergonhice do saae nessa, semana já estamos no 4° dia seguido sem água na torneira, No início do mês passamos 10 dias sem água nem pra lavar o rosto, muitas pessoas estão abandonando suas casas, pois a falta de água é muito grande.









Só relembrando que no começo deste ano houve uma falta de água aqui e no bairro Renato Parente, e Prefeito Ivo Ferreira Goomes logo correu para suas redes sociais para se pronunciar a respeito da falta de água no bairro do Renato Parente .





Aí fica as indagações: e nós aqui do residencial Nova Caiçara? Não somos gente não? Não moramos em sobral? Não elegemos um líder as últimas eleições?





Pelo amor de Deus! Tenho criança em casa, não aguento mais essa situação.









O mais interessante é que nos apartamentos não tem água, mas na estação de tratamento de agua tem água potável."