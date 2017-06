VÍDEO: Fábio Assunção dá vexame e é preso após xingar policiais

O carro em que o ator estava bateu em uma viatura policial e, após a colisão, o ator teria saído exaltado.

O ator Fábio Assunção está em maus lençóis. Ele foi detido na madrugada deste sábado (24), no município de Arcoverde, em Pernambuco, onde esteve para o lançamento do documentário Eu Sonho para Você Ver, que ocorreu nessa sexta (23). O artista teria xingado militares e quebrado o vidro de uma viatura, segundo a Folha de Pernambuco.





Uma testemunha que não quis se identificar afirmou que o carro em que o ator estava colidiu contra uma viatura da Polícia Militar (PM). Revoltado, Assunção saiu do veículo, aparentemente embriagado, para tirar satisfação com a corporação. "O condutor do carro dele saiu tranquilo, mas ele estava bem agitado. Policiais pediram para ele ir à delegacia, mas ele se revoltou com o pedido e começou a xingar os PMs", detalhou.





Ainda de acordo com a testemunha, o ator teve que ser jogado no chão para ser algemado. "Ele estava completamente alterado, parecia drogado", finalizou. A reportagem do Notícias ao Minuto não conseguiu contato com a assessoria de imprensa do ator.





De acordo com informações dos plantonistas da Delegacia de Arcoverde, o ator chegou à estação policial por volta das 6h. O crime cometido por Assunção, desacato à autoridade e dano ao patrimônio, é inafiançável. Ele passará por audiência de custódia. Ainda não há data definida.





Vídeos





Populares que presenciaram o vexame do ator gravaram vídeos no momento em que ele foi colocado no chão para poder ser algemado. Já dentro da viatura, e revoltado, Fábio Assunção não se conforma com a prisão e pede socorro e exige presença de autoridades. "Chama o sargento. Quero olhar na cara dele. Desacato é o que ele fez agora", reclamou.





Veja na íntegra a nota da PM:





A Polícia Militar informa que na madrugada de hoje (24/06) foi acionada para mandar uma viatura para o Hospital Memorial Arcoverde. Lá, o ator Fábio Assunção, levado para a unidade por ter se envolvido em uma briga no Pátio de Eventos da cidade e teria ficado agressivo com as pessoas. Por isso os funcionários da unidade chamaram a polícia. Ao chegar no local, porém, a viatura não encontrou mais o ator e retornou ao Pátio de Eventos.





No caminho, os policiais foram acionados por duas jovens, que alegaram estar sendo ameaçadas pelo ator. Ao tentar levar as partes para esclarecer os fatos na delegacia, Fábio Assunção ficou agressivo e se negou a entrar na viatura, sendo necessário o uso de algemas para leva-lo. Ao ser colocado no xadrez da viatura ele ficou ainda mais violento, e quebrou o vidro traseiro do veículo. Diante do exposto, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional.





Fonte: Notícias ao minuto