VÍDEO: ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA É REGISTRADO NA AVENIDA DO CONTORNO

O acidente aconteceu na avenida do Contorno, nas proximidades do supermercado Lagoa. A vítima transitava em sua motocicleta, quando um cachorro atravessou a via, causando o acidente. A jovem sofreu várias lesões.





Uma equipe do SAMU esteve no local e socorreu a vítima para o hospital Santa Casa.





Agentes de trânsito prestaram auxílio na ocorrência, controlando o trânsito, enquanto a vítima era socorrida.

Fonte: Sobral 24 horas c/ reportagem de Robério Lima