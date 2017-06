VÍDEO: PMs DE FOLGA SERÃO "CONTRATADOS" PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO EM SOBRAL

"Ótima notícia para meus amigos e irmãos de farda policiais militares. Nesta última terça feira, dia 13 de junho, foi aprovado o projeto que contempla um convênio do Estado com o nosso município Sobral, que visa pagar horas extras para os policiais de folga do serviço ativo, para que estes sejam empregados no reforço operacional ostensivo nas ruas. Com a estrutura do Estado.





Soube de forma extra oficial que serão em média 20 profissionais por dia.





Desta forma, apesar de paliativa, vem a trazer um alento a nossa sociedade e ao efetivo de serviço diário que está totalmente sobrecarregado. Como também ajuda no complemento da renda dos profissionais envolvidos."

Via facebook Vereador Ailton