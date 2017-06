VÍDEO: Polícia tenta identificar bandidos que mataram mãe de PM durante assalto na Vila Velha

A Polícia já tem imagens para identificar e localizar a quadrilha que, na manhã de domingo (18), assaltou e matou a mãe de um policial militar. O crime ocorreu na zona Oeste de Fortaleza, no momento em que os bandidos atacaram a mãe do militar em um ponto de ônibus próximo da residência da vítima, no bairro Vila Velha.





Era por volta de 6h40 de ontem, quando quatro bandidos armados abordaram a vítima na Rua 27. Ao tentar fugir dos criminosos, Elisete Lima Sousa, 64 anos, foi baleada nas pernas. Ainda com vida, ela foi encaminhada ao hospital “Frotinha” de Antônio Bezerra, onde, porém, faleceu na Emergência.





Os assaltantes fugiram em um veículo modelo Gol, cor branca. Minutos depois, o automóvel foi abandonado no bairro Parque Rio Branco, próximo ao Antônio Bezerra. Neste local, câmeras de um ponto comercial registraram o momento em que a quadrilha desembarca do carro e prossegue a fuga a pé.





Com base nas imagens, a Divisão de Homicídios e Proteção à PM tenta identificar os assaltantes e busca localizá-los.





Outro caso





Também no começo da manhã de domingo, um policial militar destacado no Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) foi atacado quando estava em um ponto de ônibus da Avenida 10, no Conjunto Jereissati I, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





O policial reagiu à abordagem de dois assaltantes que estavam numa motocicleta roubada. Ele atirou na dupla ao perceber que seria rendido. Os dois assaltantes foram atingidos a tiros e um dele tombou sem vida imediatamente. O segundo, baleado, foi socorrido em uma ambulância do Samu para um hospital da região. A Polícia recolheu no local as armas dos criminosos.





O PM se apresentou à Polícia Civil e prestou declarações. Em seguida, foi liberado.

Fonte: Fernando Ribeiro