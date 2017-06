Os moradores do bairro Vila União denunciam a escuridão e abandono em que se encontra a quadra esportiva do bairro. As crianças e jovens estão impedidas de brincarem na quadra porque no local reina a da escuridão.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter