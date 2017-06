O incêndio aconteceu na madruga deste sábado, dia 24, no bairro Junco. A topic queimou por completo.





As causas do sinistro são desconhecidas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas não possível conter as chamas antes da destruição total do veículo.





Veja o vídeo da topic em chamas:

Sobral

Fonte: Sobral 24 horas c/ WhatsApp