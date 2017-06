Um violento acidente foi registrado na tarde de ontem (6), por volta das 16h20, no cruzamento da rua Domingos Olímpio com a rua General Tibúrcio, no Centro de Sobral. O SAMU foi acionada e socorreu uma das vítimas para o hospital Santa Casa.

Fonte: Sobral 24 horas