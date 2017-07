VIGILANTE MORRE VÍTIMA DE ACIDENTE NA BR 222, NAS PROXIMIDADES DO DISTRITO DE APRAZÍVEL

Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado por volta das 16h desta sexta-feira, na BR 222, nas proximidades do distrito de Aprazível. A vítima foi o vigilante, Romário Leandro de Moura, 22 anos, morava na rua Bela Vista, no distrito de Jaibaras.





Segundo informações de testemunhas, o jovem pilotava uma moto, quando perdeu o controle do veículo, vindo a cair e sofreu várias lesões. A vítima faleceu no local.





Com informações de Olivando Alves