Vigilante santanense é assassinado durante assalto em escola no distrito Mucambo, em Marco/Ce

O Vigilante santanense, José Epitácio Rodrigues Neto (Netinho), foi assassinado na noite desta sexta-feira (16), durante uma tentativa de assalto na Escola Ensino Médio Francisco Porciano Ferreira, localizada no distrito de Mucambo, zona rural do município de Marco, região noroeste do Ceará.





Segundo declaração da família, o vigilante estava entrando em serviço e por volta das 22h foi surpreendido por homens armados que invadiram a escola para assaltar, na ocasião atiraram em um compartimento da escola, quebraram a vidraça e acertaram o vigilante, que veio a óbito no local.





Netinho é sobrinho do Joãozinho Onofre proprietário da Banda de Forró Chapéu de Massa, é natural de Santana do Acaraú e recentemente nasceu seu filho.