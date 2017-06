Violência no Ceará já deixou 418 pessoas assassinadas em junho. No ano, são 2.242 homicídios

Um assassinato ocorrido na noite desta terça-feira (27) em um condomínio residencial popular no bairro Conjunto José Walter, na zona Sul de Fortaleza, representou o 418º homicídio do mês de junho no Ceará. O número representa mais um dado na alta da criminalidade no estado em 2017. Em apenas dois dias, entre segunda e terça-feira (26 e 27) o Ceará registrou 32 homicídios.





O assassinato aconteceu no Condomínio Cidade Jardim, do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Um jovem identificado apenas por John foi executado a tiros por desconhecidos. Quando uma equipe de socorristas do Samu compareceu no local logo constatou que a vítima já estava em óbito.





A terça-feira foi mais um dia marcado por uma sequência de crimes de morte em todo o estado, com um novo caso de duplo homicídio, o terceiro em dois dias. Dois homens, ainda não identificados, foram executados, a tiros, no bairro Cigana, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Um deles usava uma tornozeleira eletrônica.





O crime ocorreu nas primeiras horas da madrugada. Antes, numa barraca de praia no Cumbuco, também em Caucaia, outro homem havia sido morto a tiros. Já no começo da tarde, um corpo com sinais de violência foi encontrado ás margens da BR-090, quilômetro 9, no Conjunto Nova Metrópole.





Crimes





No total, foram registrados 13 assassinatos no Ceará nesta terça-feira. Em Fortaleza, ocorreram quatro casos, nos bairros Tancredo Neves, Pio XII, Parque Santa Rosa e no José Walter.





Já na Região Metropolitana, foram quatro assassinatos em Caucaia (nos bairros Cumbuco, Cigana e Nova Metrópole), um em Horizonte (bairro Diadema I), outro em Maranguape (bairro Novo Maranguape) e o sétimo em Maracanaú (bairro Mucunã)





Já no Interior do estado, a Polícia fez o registro de dois assassinatos, sendo um em Aracati (Litoral Leste) e outro em Juazeiro do Norte (Cariri).