Violência no fim de semana deixa 40 mortos em acidentes e assassinatos

Novamente, a Capital cearense registrou a maior taxa de violência, com 19 pessoas assassinadas entre a sexta-feira e a noite de domingo.

Quarenta pessoas tiveram morte violenta no Ceará durante o fim de semana. Segundo os registros das autoridades da Segurança Pública, entre a sexta-feira (23) e o domingo (25), foram registrados 35 casos de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, além de cinco mortes em acidentes de trânsito no Interior do estado. O balanço ainda é parcial.





Fortaleza voltou a apresentar as maiores taxas de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) no período de fim de semana. Neste que passou, foram registrados, ao menos, 19 casos. Entre eles, um triplo homicídio na Barra do Ceará e um duplo no bairro Bonsucesso.





Na Capital, os 19 assassinatos ocorreram nos seguintes bairros: Barra do Ceará (triplo), Bonsucesso (duplo), Quintino Cunha (3), Maraponga (2), Carlito Pamplona, Vila Velha, Canindezinho, Ancuri, Lagoa Redonda, Parque Santa Maria, Mondubim, Padre Andrade e Conjunto Ceará.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram registrados seis homicídios nos seguintes Municípios: Pacajus (2), Eusébio, Maracanaú, Caucaia e Pacatuba.





No Interior Norte, a Polícia fez o registro de seis assassinatos, nos Municípios a seguir: Canindé (duplo), Acarape, Boa Viagem, Itatira e São Luís do Curu.





No Interior Sul, foram quatro homicídios: em Barbalha, Lavras da Magabeira, Acopiara e Quixadá.





PM Morto





Entre as 10 pessoas mortas no Interior do Estado está um policial militar. Era o sargento da Reserva Remunera da PM, Valdemiro Lopes da Silva, 63 anos. Na noite de sábado (24), por volta de 23 horas, o militar e um amigo foram assassinados a tiros.





Segundo a Polícia, o crime foi praticado por dois bandidos que chegaram ao local, no bairro Santa Luzia, e então, passaram a atirar, matando o sargento Valdemiro e o amigo dele, Raimundo Radimac de Lima. Nas investigações, a Polícia deteve dois suspeitos do crime. O sargento Valdemiro é o 14º PM morto no Ceará em 2017.





Triplo e duplos assassinatos





Ma tarde de sábado, três jovens foram fuzilados na Barra do Ceará. O crime ocorreu na Rua Graça Alcançada, no Morro de São Tiago. Bandidos em um automóvel Pálio preto, desembarcaram já de armas na mão e passaram a atirar. Três rapazes foram baleados e socorridos para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Avenida Leste-Peste, onde morreram.





Os três mortos foram identificados apenas por João Vitor, Murilo e Natanael. A Polícia suspeita que o crime seja mais um capítulo da “guerra” entre facções criminosas do bairro.





Ainda no sábado, dois homens, ainda não identificados, foram executados, a tiros, na Rua Petrônio Leitão, no bairro Bonsucesso.





Acidentes com mortes





Cinco pessoas morreram em conseqüência de acidentes de trânsito nas estradas que cortam o Ceará. Em Parambu, o agricultor João Lopes Neto, 63 anos, morreu ao cair de sua moto na estrada que liga a sede do Município à Localidade Serra do Saco Virgem.





Em Tabuleiro do Norte, na Região do Vale do Jaguaribe, um acidente ocorrido por volta das 21h30 de sábado deixou morto o jovem Francisco Lucas Braúna Teixeira, 18 anos. Ele pilotava uma moto quando sofreu uma queda nas proximidades do Distrito de Olho d’Água da Bica.





O terceiro acidente fatal ocorreu na tarde de domingo na rodovia CE-256, na Serra de Baturité. Um motoqueiro não identificado perdeu a vida numa colisão de seu veículo com um ônibus na descida da serra.





Outras duas pessoas morreram também em acidentes com motos nas estradas nos Municípios de Camocim e Sobral, na Zona Norte do Estado.





Fonte: Cearanews7