VIOLÊNCIA SEM CONTROLE EM SOBRAL: MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO

O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (8), por volta das 9h40, no "Sovaco da Cobra", no bairro Sinhá Sabóia.





A vítima foi um jovem identificado como Lucas Ferreira de Aguiar Sousa, 19 anos, natural de Sobral. O jovem foi executado a bala.





Equipes da Polícia Civil e Militar estiveram no local do homicídio. Uma equipe da perícia forense realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo par ao IML.



Os autores do crime fugiram logo após a prática criminosa.