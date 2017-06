VIROU ROTINA: MAIS UMA MOTOCICLETA É TOMADA DE ASSALTO NA CIDADE DE SOBRAL

No início da tarde de hoje (26.06.17), um funcionário de uma farmácia de Sobral teve sua motocicleta tomado de assalto. O roubo aconteceu na Rua Carlos Martiniano, bairro Campo dos Velhos. A vítima se dirigia para o Centro da cidade, quando foi abordada por um elemento armado com revólver, anunciou o assalto, abandonando uma outra motocicleta roubada, e tomou a moto da vítima de assalto. A motocicleta tomada de assalto foi uma Honda XRE-300 de cor vermelha e placa PNV-7526.





Caso alguém saiba do paradeiro da moto, contactar o proprietário no telefone: (88) 9 9434-7441 falar com Wanda ou 190 (Polícia).





Com informações do Blog Sinhá Sabóia