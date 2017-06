Você trabalhou até esta sexta só para pagar os impostos de 2017

Já ouviu que no Brasil os impostos são muito altos? Segundo cálculos do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), neste ano o brasileiro precisou trabalhar, em média, 153 dias, completados nesta sexta-feira (2), somente para pagar impostos.





A quantidade de dias trabalhados é a mesma do ano passado, que teve um dia a mais em fevereiro. A estimativa do instituto é que 41,8% de todo o rendimento ganho pelo trabalhador é "abocanhado" por tributos municipais, estaduais ou federais.





Além disso, a corrupção consumiu 29 dias de trabalho de cada brasileiro, de acordo com o instituo.





Nos anos 1970 não era assim...





A pesquisa mostra, ainda, que o peso dos impostos nos rendimentos do trabalhador aumentou muito nos últimos 40 anos.





Na década de 1970, era preciso trabalhar, em média, dois meses e 16 dias para pagar impostos. Hoje, são necessários cinco meses e dois dias.





"Ou seja, hoje se trabalha o dobro do que se trabalhava na década de 1970 para pagar a tributação", diz o presidente do Conselho Superior e Coordenador de Estudos do IBPT, Gilberto Luiz do Amaral.





Muito imposto, pouco retorno





Ao comparar a quantidade de dias necessários para pagar impostos, taxas e contribuições de 27 países, o estudo coloca o Brasil como o 8º país onde mais se trabalha para pagar tributos, atrás de nações como Dinamarca, França, Suécia e Noruega.





Para o presidente do IBPT, João Eloi Olenike, a diferença entre o Brasil e a Noruega, por exemplo, é que no país nórdico a população tem retorno dos tributos em forma de saúde, transporte e educação. "Aqui, pagamos muito e não temos quase nenhum retorno", diz.





De acordo com o instituto, os cálculos foram feitos com base no resultado do Projeto Lupa nas Compras Públicas, que monitora todas as compras realizadas pelos órgãos governamentais federais, estaduais e municipais e cruza o valor pago pelos governos com o preço da mesma mercadoria ou serviço comprado pelas empresas.