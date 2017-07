5 BANDIDOS TOMBAM EM CONFRONTO COM POLICIAIS MILITARES EM ARACATI

O confronto aconteceu após a polícia abordar o veículo em que estavam os criminosos, que reagiram e empreenderam fuga.





A tarde deste domingo (30), foi marcada por perseguição e troca de tiros entre a Polícia militar e um grupo de criminosos, em Aracati, no Litoral Leste do Estado. O confronto aconteceu após Polícia abordar o veículo em que estavam os criminosos, que reagiram e empreenderam fuga.





Segundo informações, a Polícia tomou conhecimento de que o bando estava se preparando para executar um rival, ao serem abordados, os bandidos tentaram fugir. Durante a perseguição houve troca de tiros e o bando acabou abandonado o veículo em que estavam e entraram em um matagal.





Pelo menos cinco bandidos foram mortos durante o confronto. A polícia continua as buscas com o intuito de localizar o restante do bando. Além dos destacamentos da PM de Aracati e Fortim, também foram acionadas equipes do Comando Tático Rural (COTAR), e uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER).

Armas e munições apreendidas

Um dos indivíduos que tombou no confronto





Mais informações sobre a ocorrência:

05 Mortos 02 Presos

Armas: 02 Pistolas 58HC .380 01 Pistola PT24/7 9mm 01 Escopeta Cal. 20

Carregadores: 01 PT 24/7 9mm 03 PT .380 01 PT. 40

Munições: 65 munições .380 03 munições .40 e 01 Deflagrado 06 munições cal.38 15 munições 9mm 04 munições cal.20

Objetos 04 celulares 01 Chave de veículo FIAT 02 Carregadores 01 Relógio Technos R$7,30 em espécie.