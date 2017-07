A SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL ESTÁ NA UTI

Leitor denuncia que há cinco meses não tem dentista no posto de saúde da família do bairro Vila União. O denunciante também relata que há 4 meses está tentando marcar uma limpeza nos seus dentes e não consegue.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde me chamo Paulo e moro aqui no bairro vila união e queria fazer uma reclamação do posto de saúde que ja faz 5 meses que não tem dentistas e a quase 4 meses eu venho tentando marcar uma limpeza nos dentes pro meu filho mas por falta de profissionais não estou conseguindo esse atendimento."