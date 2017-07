ACIDENTE COM VÍTIMA É REGISTRADO NO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO, EM SOBRAL

O sinistro aconteceu na manhã desta quarta-feira (19), por volta das 7:45, envolvendo um carro da Prefeitura de Sobral e uma motocicleta.





O acidente foi registrado no cruzamento das ruas São Francisco com a Travessa Santa Marta. O condutor da moto, identificado por Dionísio Mesquita Rodrigues, sofreu várias lesões e foi socorrido por uma equipe do SAMU para o hospital Santa Casa.





Uma equipe de Agentes de Trânsito esteve no local da ocorrência, realizando os procedimentos cabíveis.