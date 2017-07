ACIDENTE COM VÍTIMA FOI REGISTRADO NA CIDADE DE IPU/CE

Acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (16/07), por volta dás 19h50, na avenida Dr. Darci Corrêa, centro da cidade de Ipu-CE.





Um jovem que não fora identificado, residente nas Casas Populares dos Pereiros, profissão borracheiro, perdeu o controle de sua motocicleta Bros branca, sem placa, bateu na lateral do calçadão e foi ao solo. A agente de trânsito, Mônica, passava no local e acionou a ambulância, que prestou o socorro ao acidentado, encaminhando-o ao Hospital Municipal.





A vítima estava desacordada, com muitas escoriações pelo corpo e com suspeita de fraturas. Não se sabe ao certo o que provocou o sinistro. A viatura da Guarda Civil Municipal de Ipu, recolheu a motocicleta para as devidas averiguações.





Com informações de Repórter Fco. José