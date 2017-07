ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA É REGISTRADO NA AV. JOHN SANFORD

O sinistro aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 6, por volta das 19h20, na avenida John Sanford, ao lado da escola Netinha Castelo.





Um carro colidiu em uma motocicleta, causando o acidente. O motociclista, com necessidades especiais, sofreu várias lesões e foi socorrido por uma equipe do SAMU para o hospital Santa Casa





A condutora do carro ficou no local, aguardando a chegada do SAMU.





Ressalta-se que a motocicleta da vítima é adaptada para suas necessidades.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves