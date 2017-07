Acompanhe ao vivo a transmissão do jogo Guarany de Sobral X Globo/RN, partida válida pelas Oitavas de Final do Campeonato Brasileiro Série D. O jogo será realizado no estádio Juncão.



Detalhe



A partida acontecerá com os portões fechado.

