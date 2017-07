ACUSADO DE MATAR IRMÃOS EM VIÇOSA DO CEARÁ É ASSASSINADO DENTRO DA CADEIA PÚBLICA DE SOBRAL; VÍDEO

Um dos indivíduos acusado de executar duas crianças na cidade de Viçosa do Ceará acabou de ser executado a golpes de cossocos (arma artesanal) no interior da Cadeia Pública de Sobral. O crime foi praticado por vários detentos, após invasão da cela onde estava recolhido o homicida. O outro indivíduo também foi brutalmente espancado, mas conseguiu sobreviver. De acordo com informações, os detentos numa demonstração de fazer justiça com as próprias mãos arrancaram a orelha da vítima através de mordidas. A seção de espancamento durou cerca de 40 minutos e o outro assassino também saiu ferido, sendo socorrido para o hospital.

Orelhas do preso executado dentro da cadeia

Orelha do preso assassinado





Vídeo que circula nas redes sociais de presos com uma orelha do possível dentro assassiando dentro da cadeia pública de Sobral: