ACUSADO DE MATAR A PROFESSORA SORAIA GALDINO VAI A JULGAMENTO NO DIA 17/08/2017

O crime da Professora Soraia Galdino chocou os sobralenses pela forma cruel que a vítima foi assassinada.





O acusado do crime é Francisco Aecio do Nascimento, 40 anos, natural de Santana do Acaraú.





O crime aconteceu no dia 31/10/2011, na casa do casal, na na Rua Zaminhorf, 122, conjunto Cohab 1, no bairro Sinhá Saboia, em Sobral. A Professora foi morta com 50 golpes de faca.





O acusado foi preso em flagrante pela Polícia Militar. No local, além da faca utilizada no crime, a perícia encontrou uma carta deixada pelo acusado.



O julgamento de Francisco Aecio do Nascmento está marcado para acontecer no dia 17 de agosto do corrente ano, a partir das 8h30.