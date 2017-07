Adepol/CE publica nota de apoio ao delegado Vilarinho

A Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Ceará (Adepol/CE) está solidária ao delegado Raphael Vilarinho e familiares. Vilarinho, em mais um trabalho exitoso, foi baleado na perna durante troca de tiros com bandidos, na noite dessa terça-feira (12), na periferia de Fortaleza. A Diretoria Executiva da Adepol/CE reconhece o esforço e engajamento da Delegacia de Roubos e Furtos no combate ao crime organizado, ações muitas vezes ordenadas das unidades prisionais.





A Adepol/CE dedica o seu apoio integral ao delegado Vilarinho e as respectivas equipes, que têm enfrentado com altivez as diversas ações de quadrilhas especializadas a roubo de carro-forte e bancos. O trabalho da Polícia Civil mostra que é possível retomar a ordem pública, utilizando a investigação com equilíbrio e bravura. A ação desencadeada pelos policiais civis, sem dúvidas, mostrará que a instituição está preparada para qualquer ação violenta que visa amedrontar os cidadãos.





Sendo assim, a Adepol/CE parabeniza os Delegados da DRF, os inspetores e escrivães da Polícia Civil que, diariamente, se esforçam para exercerem suas atividades laborais jurídicas e investigativas com compromisso em prol da segurança pública. Tais atividades terão como resultado a paz social reestabelecida no Estado do Ceará.





Fonte: Adepol